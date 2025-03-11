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    Джон Кордоба«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн
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    Гранат: Тюкавин способен побить рекорд Дзюбы по голам

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    Заслуженный мастер спорта Владимир Гранат считает, что нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин может забить в карьере больше голов, чем Артем Дзюба.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Конечно, рекорд Дзюбы — большое событие для российского футбола. Александр Кержаков — один из лучших нападающих в нашей истории, и побить его рекорд — большое дело. Я поздравляю Артёма, он долго к этому шел.

    Мне кажется, что первым из потенциальных футболистов, кто может побить рекорд Дзюбы, будет Константин Тюкавин. Дай бог, чтобы травмы обходили его стороной. Но рекорд Артёма простоит довольно долго», — сказал Гранат «Чемпионату».

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    • В матче 20-го тура против «Крыльев Советов» нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил 234-й мяч в свой футбольной карьере, превзойдя прежнее достижение Александра Кержакова.

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