Гранат: Тюкавин способен побить рекорд Дзюбы по голам

Заслуженный мастер спортасчитает, что нападающий московского «Динамо»может забить в карьере больше голов, чем

«Конечно, рекорд Дзюбы — большое событие для российского футбола. Александр Кержаков — один из лучших нападающих в нашей истории, и побить его рекорд — большое дело. Я поздравляю Артёма, он долго к этому шел.

Мне кажется, что первым из потенциальных футболистов, кто может побить рекорд Дзюбы, будет Константин Тюкавин. Дай бог, чтобы травмы обходили его стороной. Но рекорд Артёма простоит довольно долго», — сказал Гранат «Чемпионату».

В матче 20-го тура против «Крыльев Советов» нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил 234-й мяч в свой футбольной карьере, превзойдя прежнее достижение Александра Кержакова.