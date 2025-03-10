Флик: Нам нужно быть осторожными в матче с «Бенфикой»

Главный тренервысказался о предстоящем ответном матче противв 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Обычно они всегда прессингуют в верхней части поля, это их стиль. Они делают это очень хорошо, они выиграли много выездных матчей. Мы должны сосредоточиться на этом. Нам нужно быть осторожными. Всё дело в позиционировании, хорошее владение мячом очень помогает нам как в атаке, так и в обороне. Это то, что мы хотим сделать завтра», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Матч «Барселона» — «Бенфика» состоится во вторник, 11 марта. Начало — в 20:45 мск. В первой встрече каталонцы смогли добиться гостевой победы со счетом 1:0.