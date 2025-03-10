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    Флик: Нам нужно быть осторожными в матче с «Бенфикой»

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем ответном матче против «Бенфики» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Обычно они всегда прессингуют в верхней части поля, это их стиль. Они делают это очень хорошо, они выиграли много выездных матчей. Мы должны сосредоточиться на этом. Нам нужно быть осторожными. Всё дело в позиционировании, хорошее владение мячом очень помогает нам как в атаке, так и в обороне. Это то, что мы хотим сделать завтра», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Матч «Барселона» — «Бенфика» состоится во вторник, 11 марта. Начало — в 20:45 мск. В первой встрече каталонцы смогли добиться гостевой победы со счетом 1:0.

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