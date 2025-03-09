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    Деклан Райс«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн
  • 20:12
    • Голы Мбаппе и Винисиуса обеспечили «Реалу» победу над «Райо Вальекано»
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    Голы Мбаппе и Винисиуса обеспечили «Реалу» победу над «Райо Вальекано»

    «Реал» — «Райо Вальекано»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Реал» обыграл «Райо Вальекано» (2:1) в матче 27-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе мадридской команды голы записали на свой счет Килиан Мбаппе на 30-й минуте и Винисиус на 34-й минуте.

    Единственный гол у «Райо Вальекано» забил Педро Диас на 45+2-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Райо Вальекано 2:1
    Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (30'), 2:0 Винисиус Жуниор (34'), 2:1 Pedro Diaz (45 + 2') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Давид Алаба, Фран Гарсия, Лука Модрич, Орельен Чуаэми, Джуд Беллингхэм (Браим Диас, 86'), Лукас Васкес, Родриго (Федерико Вальверде, 68'), Килиан Мбаппе (Эдуардо Камавинжа, 79'), Винисиус Жуниор, Raul Asencio Райо Вальекано: Пеп Чаварриа, Альфонсо Эспино (Унаи Лопес, 85'), Аридане Эрнандес, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия, Херард Гумбау (Оскар Трехо, 70'), Пате Сисс (Серхио Гвардиола, 85'), Адриан Эмбарба (Оскар Валентин, 70'), Pedro Diaz (Иван Балью, 70'), Augusto Batalla Предупреждения: Херард Гумбау (63'), Винисиус Жуниор (79'), Орельен Чуаэми (85')

    После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 57-ю очками в активе. «Райо Вальекано» — на 7-й позиции (36).

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