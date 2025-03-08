«Оренбург» — «Ростов»: счет матча 1:2, обзор голов

на выезде одолелв матче 20-го тура РПЛ — 2:1.

У гостей на 22-й минуте ударом со штрафного отличился Максим Осипенко. На 70-й минуте гол забил Николай Комличенко.

У «Оренбурга» на 28-й минуте ворота соперника поразил Брайан Мансилья.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Ростов 1:2 Голы: 0:1 Максим Осипенко (22'), 1:1 Брайан Мансилья (28'), 1:2 Николай Комличенко (70') Оренбург: Николай Сысуев, Андрей Малых (Георгий Зотов, 46'), Алексей Татаев, Данила Хотулёв, Данила Прохин, Иван Башич (Максим Савельев, 73'), Химми Марин (Александр Коваленко, 46'), Дмитрий Рыбчинский (Саид Сахархизан, 59'), Казымджан Караташ, Эмирджан Гюрлюк (Ярослав Михайлов, 59'), Брайан Мансилья Ростов: Рустам Ятимов, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Илья Вахания, Алексей Сутормин, Иван Комаров (Умар Сако, 84'), Даниил Шанталий, Константин Кучаев, Роналдо, Николай Комличенко (Хорен Робертович Байрамян, 74'), Егор Голенков Предупреждения: Химми Марин (15'), Андрей Малых (21'), Саид Сахархизан (66'), Максим Савельев (87'), Данила Хотулёв (90+4')

«Ростов» продлил серию без поражений в РПЛ до семи матчей. У команды 5 побед и 2 ничьих. Команда Джонатана Альбы набрала 30 очков и идет 7-й в таблице.

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» потерпел восьмое поражение в РПЛ кряду. Команда Владимира Слишковича замыкает таблицу с 8 баллами.