Вилья: «Барселона» сделает прекрасную работу в поисках замены Левандовскому

Экс-форвард «Барселоны» и сборной Испаниивысказался по поводу того, кто потенциально может заменить в каталонском клубе, когда поляк захочет сменить команду.

«Есть много нападающих, которые могут сделать это. Однако вопрос не только в том, кто подойдет, а еще в том, кого реально можно будет подписать.

Есть очень хорошие форварды. Исак очень силен и знаком с Ла Лигой. Холанд, конечно, приходит на ум при разговоре о центральном форварде, но не знаю, отпустит ли его "Сити", когда он только что подписал новый контракт. В любом случае уверен, что клуб сделает прекрасную работу в поисках и подписании замены Левандовскому, когда это будет необходимо», — цитирует Вилью Mundo Deportivo.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Бенфикой». Первая встреча начнется 5 марта в 23:00 мск.