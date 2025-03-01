приметв матче 24-го тура чемпионата Франции, который состоится на «Парк-де-Пренс» в 23:05.

«Парижане» выиграли 9 матчей подряд во всех турнирах. Команда Луиса Энрике уверенно несется к победе в Лиге 1 и финалу Кубка Франции.

У ПСЖ есть отличная возможность продлить свою серию, так как «Лилль» в последнее время для него удобный соперник, у которого он выиграл в 4 из 5 случаев.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru спрогнозировали успех ПСЖ и предложили ставку с коэффициентом 2.05.

спрогнозировали успех ПСЖ и предложили ставку с коэффициентом 2.05. Букмекеры также считают «парижан» фаворитом: коэффициенты составляют 1.39 и 8.50 соответственно.

ИИ предсказывает крупную победу ПСЖ с результатом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Лилль» смотрите на LiveCup.Run.

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