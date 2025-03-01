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    ПСЖ — «Лилль»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    ПСЖ примет «Лилль» в матче 24-го тура чемпионата Франции, который состоится на «Парк-де-Пренс» в 23:05.

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    «Парижане» выиграли 9 матчей подряд во всех турнирах. Команда Луиса Энрике уверенно несется к победе в Лиге 1 и финалу Кубка Франции.

    У ПСЖ есть отличная возможность продлить свою серию, так как «Лилль» в последнее время для него удобный соперник, у которого он выиграл в 4 из 5 случаев.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru спрогнозировали успех ПСЖ и предложили ставку с коэффициентом 2.05.

    • Букмекеры также считают «парижан» фаворитом: коэффициенты составляют 1.39 и 8.50 соответственно.

    • ИИ предсказывает крупную победу ПСЖ с результатом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Лилль» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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