«Парижане» выиграли 9 матчей подряд во всех турнирах. Команда Луиса Энрике уверенно несется к победе в Лиге 1 и финалу Кубка Франции.
У ПСЖ есть отличная возможность продлить свою серию, так как «Лилль» в последнее время для него удобный соперник, у которого он выиграл в 4 из 5 случаев.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru спрогнозировали успех ПСЖ и предложили ставку с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры также считают «парижан» фаворитом: коэффициенты составляют 1.39 и 8.50 соответственно.
- ИИ предсказывает крупную победу ПСЖ с результатом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Лилль» смотрите на LiveCup.Run.
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