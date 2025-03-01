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    «Лиллю» не стоит рассчитывать на успех

    ПСЖ — «Лилль»: Гости попытаются приподнести сюрпризы парижанам. На что лучше сделать ставку 1 марта? Ответ — в прогнозе на матч чемпионата Франции с коэффициентом 2.05

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Лилль»
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    Хвича Кварацхелия — полузащитник ПСЖ
    В рамках 24-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле примет «Лилль». Поединок пройдет 1 марта и начнется в 23:05 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Марта 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 23:05 Лилль

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане занимают 1-е место в таблице Лиги 1, набрав 59 очков за 23 встречи. ПСЖ опережает ближайшего преследователя на 7 баллов.

    К тому же, парижане — лучшие в лиге по результатам домашних встреч. Команда набрала 29 очков из 33-х возможных на своем поле. За 11 встреч дома ПСЖ пропустил всего 9 мячей при 31-м забитом.

    ПСЖ — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке команда Луиса Энрике разгромила «Стад Бриошен» со счетом 7:0 в Кубке Франции, а до этого ПСЖ одолел «Лион» (3:2) в Лиге 1.

    У парижан продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период ПСЖ обыгрывал «Монако» (4:1), «Штутгарт» (4:1) и «Манчестер Сити» (4:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: Кан Ин Ли и Витинья (у обоих — травмы).

    Состояние команды: Сейчас ПСЖ находится в сумасшедшей форме. Команда обязательно пошумит во всех турнирах, а в Лиге 1 парижане — главные претенденты на чемпионство.

    В составе ПСЖ отлично вписался грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который провел уже 5 матчей в рамках чемпионата Франции. За этот отрезок футболист забил гол и сделал 2 голевые передачи.

    «Лилль»

    Турнирное положение: После 23-х туров команда располагается на 4-й позиции в Лиге 1 с 41-м очком в активе. «Лилль» отстает от 3-ки лидеров лишь на 2 балла — вся борьба еще впереди.

    Стоит отметить, что у команды худшая результативность среди тех, кто входит в зону еврокубков. «Лилль» забил 38 голов за 23 встречи при 23-х пропущенных.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Лиги 1 команда обыграла «Монако» со счетом 2:1, забив все голы еще в 1-м тайме. До этого «Лилль» одолел «Ренн» (2:0), решив исход матча в концовке встречи.

    В последних 5-и матчах в рамках Лиги 1 у команды 3 победы и 2 поражения. За этот отрезок «Лилль» обыграл «Сент-Этьен» (4:1), а также проиграл «Гавру» (1:2) и «Страсбургу» (1:2).

    Не сыграют: Тиагу Сантос и Эдон Жегрова (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: «Лилль» продолжает вести ожесточенную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Если команда продолжит набирать очки, то вполне может претендовать на топ-3 по итогам сезона.

    «Лилль» не очень удачно выступает в матчах против ПСЖ. За последних 5 очных встреч команды лишь однажды сыграли вничью (1:1), а в остальных случаях парижане забирали свое.

    Статистика для ставок

    • ПСЖ одерживал победу в последних 9-и матчах

    • «Лилль» выиграл 2 последних матча, забив по 2 гола за игру

    • ПСЖ 4 раза обыгрывал «Лилль» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСЖ — 1.40, победа «Лилля» — 7.10, ничья — за 5.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.60 соответственно.

    Прогноз: ПСЖ одержит уверенную победу, сейчас команда в огне.

    Ставка: Победа ПСЖ с форой (-1.5) за 2.05.

    Прогноз: ПСЖ начнет делать результат уже в 1-м тайме.

    Ставка: Победа ПСЖ в 1-м тайме за 1.82.

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