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    «Ман Сити» обыграл «Плимут» и прошел в четвертьфинал Кубка Англии

    «Манчестер Сити» — «Плимут»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Плимут Аргайл
    «Манчестер Сити» одержал уверенную победу над «Плимутом» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 38-й минуте защитник «Плимута» Максим Таловеров открыл счет в матче.

    Далее полузащитник «Манчестер Сити» Нико О'Райли оформил дубль, отличившись на 45+1-й и 76-й минутах встречи.

    Точку в этом матче поставил игрок «горожан» Кевин Де Брейне, забив гол на 90-й минуте.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Манчестер Сити — Плимут Аргайл 3:1
    Голы: 0:1 Максим Таловеров (38'), 1:1 Nico O'Reilly (45 + 1'), 2:1 Nico O'Reilly (76'), 3:1 Кевин Де Брёйне (90') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Рико Льюис, Витор Рейс, Натан Аке (Рубен Диаш, 45'), Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Джеймс Макати (Эрлинг Холанд, 59'), Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш, Филип Фоден (Николас Гонсалес, 83'), Nico O'Reilly Плимут Аргайл: Конор Азар, Мэттью Соринола (Корнель Сюч, 80'), Нафанаил Огбета (Тымотеуш Пухач, 71'), Бали Мамба (Рами Аль-Хадж, 64'), Никола Катич, Хулио Плегесуэло, Максим Таловеров, Коллум Райт, Малачи Боатенг, Дарко Джаби (Джордан Хоутон, 64'), Мустафа Бунду (Майкл Байду, 64')

    По итогам противостояния «Манчестер Сити» пробился в 1/4 финала Кубка Англии, а «Плимут» завершил свое выступление на турнире.

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