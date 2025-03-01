«Фиорентина» — «Лечче»: счет матча 1:0, обзор голов

одержала победу над(1:0) в матче 27-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол в этом матче забил игрок хозяев Робин Госенс на 9-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Лечче 1:0 Гол: 1:0 Робин Гозенс (9') Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич (Пьетро Комуццо, 81'), Роб Холдинг, Лука Раньери, Робин Гозенс, Шер Ндур, Данило Катальди (Николо Фаджоли, 69'), Роландо Мандрагора, Николо Дзаньоло (Альберт Гудмундссон, 88'), Лукас Бельтран, Dodo Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло (Марко Сала, 64'), Габи Жан, Федерико Баскиротто, Фредерик Гильберт (Данило Филипе Мело Вейга, 86'), Бальтазар Пьерре, Медон Бериша (Анте Ребич, 64'), Лассана Кулибали, Никола Крстович, Йеспер Карлссон (THorir Johann Helgason, 64'), Тете Моренте Предупреждения: Лукас Бельтран (17'), Медон Бериша (45 + 2'), Антонино Галло (51'), Николо Дзаньоло (61'), Роландо Мандрагора (87')

После этого матча «Фиорентина» занимает 6-е место в таблице Серии А с 42 очками в активе. «Лечче» — на 16-й строчке (25).