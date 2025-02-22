ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Андронов«Жду "Баварию" в финале Лиги чемпионов». Алексей Андронов — о жеребьевке ЛЧ и лучших зимних приобретениях РПЛ
  • 20:27
    • Рублев стал победителем турнира в Дохе
  • 20:03
    • Мирра Андреева выиграла «Мастерс» в Дубае
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» одержала волевую победу над «Челси»

    «Астон Вилла» — «Челси»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Челси
    В 26-м туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» дома переиграла «Челси» со счетом 2:1.

    Марко Асенсио теперь играет в «Астон Вилле»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Асенсио теперь играет в «Астон Вилле»

    Уже на 9-й минуте гости вышли вперед после гола Энцо Фернандеса с передачи Педру Нето.

    На 57-й минуте испанский полузащитник Марко Асенсио, который зимой перебрался из «ПСЖ», сравнял счет после передачи Маркуса Рашфорда.

    На 89-й минуте Асенсио забил свой второй мяч в матче и принес победу «Астон Вилле» со счетом 2:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Челси 2:1
    Голы: 0:1 Энцо Фернандес (9'), 1:1 Марко Асенсио (57'), 2:1 Марко Асенсио (89') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс (Ламаре Богард, 59'), Ян Матсен, Мэтти Кэш (Andres Garcia, 70'), Джон МакГинн, Юри Тилеманс, Марко Асенсио, Джейкоб Рэмси (Маркус Рашфорд, 46'), Морган Роджерс (Дониелл Мален, 78'), Олли Уоткинс (Леон Бэйли, 77') Челси: Филип Йоргенсен, Марк Кукурелья, Мало Гюсто, Леви Колвилл, Рис Джеймс, Кристофер Нкунку (Джейдон Санчо, 77'), Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Трево Чалоба (Олуватосин Адарабиойо, 8'), Педру Нету Предупреждения: Энцо Фернандес (56'), Джон МакГинн (69'), Кристофер Нкунку (72'), Мойсес Кайседо (89')

    «Астон Вилла» с 42 очками теперь идет седьмой в таблице АПЛ. «Челси» с 43 очками на шестом месте.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» постарается взять три очка не напрягаясь
  • «Лас-Пальмас» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Бетербиев останется абсолютным чемпионом?
  • Бетербиев — Бивол. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Вашингтон» не пощадит принципиального соперника
  • «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бетербиев — Бивол
  • Бои
  • Завтра в 01:05
    •  2.47
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осер — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.17
  • Прогноз на матч Реал — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Комо — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вашингтон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры