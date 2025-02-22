«Астон Вилла» — «Челси»: счет матча 2:1, обзор голов

В 26-м туре английской Премьер-лигидома переиграласо счетом 2:1.

Уже на 9-й минуте гости вышли вперед после гола Энцо Фернандеса с передачи Педру Нето.

На 57-й минуте испанский полузащитник Марко Асенсио, который зимой перебрался из «ПСЖ», сравнял счет после передачи Маркуса Рашфорда.

На 89-й минуте Асенсио забил свой второй мяч в матче и принес победу «Астон Вилле» со счетом 2:1.

Календарь и таблица АПЛ

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Челси 2:1 Голы: 0:1 Энцо Фернандес (9'), 1:1 Марко Асенсио (57'), 2:1 Марко Асенсио (89') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс (Ламаре Богард, 59'), Ян Матсен, Мэтти Кэш (Andres Garcia, 70'), Джон МакГинн, Юри Тилеманс, Марко Асенсио, Джейкоб Рэмси (Маркус Рашфорд, 46'), Морган Роджерс (Дониелл Мален, 78'), Олли Уоткинс (Леон Бэйли, 77') Челси: Филип Йоргенсен, Марк Кукурелья, Мало Гюсто, Леви Колвилл, Рис Джеймс, Кристофер Нкунку (Джейдон Санчо, 77'), Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Трево Чалоба (Олуватосин Адарабиойо, 8'), Педру Нету Предупреждения: Энцо Фернандес (56'), Джон МакГинн (69'), Кристофер Нкунку (72'), Мойсес Кайседо (89')

«Астон Вилла» с 42 очками теперь идет седьмой в таблице АПЛ. «Челси» с 43 очками на шестом месте.