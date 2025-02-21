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    Глебов обратился к болельщикам «Ростова» после перехода в «Динамо»

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    Полузащитник Данил Глебов высказался о своем уходе из «Ростова», обратившись к болельщикам клуба.

    Данил Глебов перешел в «Динамо»
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    Данил Глебов перешел в «Динамо»

    Напомним, что игрок перешел в московское «Динамо». Об этом было объявлено официально 20-го февраля.

    «Дорогие болельщики! Пришло время сказать: "Спасибо вам — и до свидания". Очень горд и рад, что выступал в команде "Ростов" шесть лет, был капитаном этой команды, находился в этой атмосфере, коллективе. Этот период останется на всю жизнь в моей голове, в моей памяти, в моём сердце. Ростов стал для меня родным городом, очень много дал мне как футболисту, как человеку.

    Мыслей много, но тяжело говорить (делает паузу). Хочу пожелать вам всем, самое главное, крепкого здоровья, счастья, успехов — и увидимся. Ваш Глеб», — сказал Глебов на видео в телеграм-канале «Ростова».

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