Глебов обратился к болельщикам «Ростова» после перехода в «Динамо»

Полузащитниквысказался о своем уходе из, обратившись к болельщикам клуба.

Напомним, что игрок перешел в московское «Динамо». Об этом было объявлено официально 20-го февраля.

«Дорогие болельщики! Пришло время сказать: "Спасибо вам — и до свидания". Очень горд и рад, что выступал в команде "Ростов" шесть лет, был капитаном этой команды, находился в этой атмосфере, коллективе. Этот период останется на всю жизнь в моей голове, в моей памяти, в моём сердце. Ростов стал для меня родным городом, очень много дал мне как футболисту, как человеку.

Мыслей много, но тяжело говорить (делает паузу). Хочу пожелать вам всем, самое главное, крепкого здоровья, счастья, успехов — и увидимся. Ваш Глеб», — сказал Глебов на видео в телеграм-канале «Ростова».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «желто-синих» 17 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.