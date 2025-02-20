Луис Энрике: Кварацхелия — топ-футболист

Наставник «ПСЖ»оценил игру грузинав стыковом матче Лиги чемпионов против «Бреста».

«ПСЖ» 19 февраля выиграл со счетом 7:0 и вышел в 1/8 финала турнира. Кварацхелия отыграл полный матч.

«Он топовый игрок. Мы в этом не сомневаемся. Трудно найти футболистов, которые способны улучшить такой состав, как наш. Но когда видишь футболиста, который прилагает огромные усилия в обороне в последнюю минуту матча при счете 7:0, ты понимаешь, что это тот, кто способен улучшить твою команду, — цитирует Энрике пресс‑служба УЕФА.

Кварацхелия до переезда в Париж играл за "Наполи". В нынешнем сезоне Хвича провел за "ПСЖ" 7 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативных передачи.