Кечинов: Странно, что Селихов никому был не нужен в РПЛ

Экс-футболистподелился мнением о переходе голкипера

«Думаю, Селихов с его опытом и мастерством мог найти вариант в РПЛ. Я предполагал, что он окажется в команде-середняке. Но, как мы видим, сейчас он никому был не нужен. Это странно.

В "Урале" ставится задача выйти в РПЛ. Возможно, Селихова это подкупило, ведь это амбициозный проект», — сказал Кечинов Чемпионату.

Напомним, что в январе 2025-го года Селихов покинул «Спартак», а уже в феврале голкипер пополнил состав «Урала» на правах свободного агента.