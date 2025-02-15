«Лестер» — «Арсенал»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Англиина выезде обыгралсо счетом 2:0.

Микель Мерино стал автором дубля в этой игре. Он смог поразить ворота соперников на на 81-й и 87-й минутах.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Арсенал Лондон 0:2 Голы: 0:1 Микель Мерино (81'), 0:2 Микель Мерино (87') Лестер: Мадс Хермансен, Джеймс Джастин (Woyo Coulibaly, 43'), Калеб Околи, Ваут Фас, Виктор Кристансен, Бубакари Сумаре, Вильфред Ндиди (Факундо Буонанотте, 85'), Билаль эль-Ханнус, Джордан Айю (Стефи Мавидиди, 75'), Бобби Декордова-Рид (Патсон Дака, 85'), Джейми Варди Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Рахим Стерлинг (Микель Мерино, 69'), Итан Нванери, Деклан Райс, Томас Парти (Жоржиньо, 75'), Мартин Эдегор, Майлс Льюис-Скелли (Риккардо Калафьори, 76'), Леандро Троссард (Киран Тирни, 89') Предупреждения: Билаль эль-Ханнус (46'), Джордан Айю (57'), Жоржиньо (86')

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» с 53 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Лестер» (17) — только 18-й.