ПАОК уступил «Стяуа», «Твенте» вырвал победу у «Буде-Глимт» в ЛЕ

Подошли к концу еще два матча 1/16 финала Лиги Европы.

Греческий ПАОК уступил на своем поле румынскому «Стяуа» со счетом 1:2.

На 21-й минуте Мбвана Саматта вывел хозяев вперед.

Гости отыгрались 50-й минуте, когда ПАОК уже остался в меньшинстве после удаления в конце первого тайма за две желтые карточки Тайсона. Автором гола стал Андрей Георгицэ.

Победу «Стяуа» принес на 61-й минуте Джойским Дава Чаконте.

Магомед Оздоев появился на поле на 69-й минуте, а Федор Чалов просидел весь матч в запасе.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала ПАОК — Стяуа 1:2 Голы: 1:0 Алли Саматта (21'), 1:1 Andrei Gheorghita (50'), 1:2 Джойским Дава (60') ПАОК: Доминик Котарски, Хонни Отто, Томаш Кендзёра, Иоаннис Михайлидис (Омар Коллей, 40'), Абдул Рахман Баба, Тайсон, Суалихо Мейте (Магомед Оздоев, 69'), Штефан Шваб (Мади Камара, 69'), Яннис Константелиас, Димитриос Пелькас (Кирилл Десподов, 61'), Алли Саматта (Брандон Томас, 61') Стяуа: Штефан Тырновану, Влад Кирикеш (Малком Эджума, 56'), Ристо Радунович, Михай Попеску, Сиябонга Нгезана (Джойским Дава, 46'), Валентин Крецу, Адриан Шут, Даниэль Бырлиджа (Баба Альхассан, 68'), Флорин Тэнасе, Давид Микулеску (Andrei Gheorghita, 46'), Juri Cisotti (Мариус Штефэнеску, 83') Предупреждения: Димитриос Пелькас (14'), Тайсон (33'), Тайсон (45 + 5'), Сиябонга Нгезана (45 + 5'), Влад Кирикеш (52'), Даниэль Бырлиджа (52'), Andrei Gheorghita (65'), Ристо Радунович (72'), Малком Эджума (75'), Адриан Шут (78')

Календарь и таблица Лиги Европы

Голландский «Твенте» дома смог выиграть у «Буде-Глимт» — 2:1.

Хозяева вышли вперед после гола Сайфалла Лтайефа на 5-й минуте.

Норвежцы отыгрались на 85-й минуте после удара Патрика Берга.

Но концовка встречи осталась за «Твенте», который забил победный мяч на 90+5-й минуте. Его автором стал ветеран Рики ван Вольфсфинкел.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Твенте — Будё-Глимт 2:1 Голы: 1:0 Сайфалла Лтайеф (5'), 1:1 Патрик Берг (85'), 2:1 Рикки ван Волфсвинкель (пенальти) (90 + 5') Предупреждения: Фредрик Бьёркан (38'), Йенс Хёуге (41'), Jostein Gundersen (42'), Густаф Лагербильке (53'), Наджи Унювар (84')

Ответные матчи пройдут 20 февраля.