«Фейеноорд» — «Милан»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На 3-й минуте нападающий нидерландской команды Игор Пайшао забил победный гол.
Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала
Фейеноорд — Милан 1:0
Гол: 1:0 Игор Пайшао (3') Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Томас Белен, Давид Ганцко, Гейс Смал (Уго Буэно, 70'), Якуб Модер, Антони Миламбо, Квинтен Тимбер (Ибрахим Осман, 79'), Анис Хадж-Мусса, Аясэ Уэда (Хулиан Карранса, 46'), Игор Пайшао (Лука Иванушец, 85'), Givairo Read (Хейланд Митчель, 79') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Страхиня Павлович, Малик Тшау (Фикайо Томори, 60'), Кайл Уолкер, Кристиан Пулишич (Самуэль Чуквезе, 60'), Юссуф Фофана, Тейьяни Рейндерс, Сантьяго Хименес (Тэмми Абрахам, 83'), Рафаэл Леау (Франческо Камарда, 83'), Жоау Фелиш Предупреждения: Малик Тшау (51'), Гейс Смал (57'), Антони Миламбо (62')
Ответная игра между этими командами состоится 18-го февраля в Милане (Италия).