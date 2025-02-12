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    «Ювентус» дожал ПСВ в матче Лиги чемпионов

    «Ювентус» — ПСВ: счет матча 2:1, обзор голов

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    В первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Ювентус» вырвал победу у ПСВ со счетом 2:1.

    Уэстон Маккенни
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    Уэстон Маккенни

    Открыли счет в поединке хозяева усилиями Уэстона Маккенни на 34-й минуте, но гости смогли сравнять результат благодаря забитому мячу Ивана Перишича на 56-й минуте. Судьба встречи решилась на 82-й минуте, когда отличился Самюэль Мбангула.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала
    Ювентус — ПСВ 2:1
    Голы: 1:0 Уэстон Маккенни (34'), 1:1 Иван Перишич (56'), 2:1 Самюэль Мбангуля (82') Предупреждение: Люк де Йонг (73')

    Ответный поединок команд в Эйндховене состоится на следующей неделе, 19 февраля.

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