«Ювентус» — ПСВ: счет матча 2:1, обзор голов

Уэстон Маккенни Фото: globallookpress.com
Открыли счет в поединке хозяева усилиями Уэстона Маккенни на 34-й минуте, но гости смогли сравнять результат благодаря забитому мячу Ивана Перишича на 56-й минуте. Судьба встречи решилась на 82-й минуте, когда отличился Самюэль Мбангула.
Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала
Ювентус — ПСВ 2:1
Голы: 1:0 Уэстон Маккенни (34'), 1:1 Иван Перишич (56'), 2:1 Самюэль Мбангуля (82') Предупреждение: Люк де Йонг (73')
Ответный поединок команд в Эйндховене состоится на следующей неделе, 19 февраля.