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    «Манчестер Юнайтед» летом может подписать Теля

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    Английский «Манчестер Юнайтед» летом намерен приобрести нападающего Матиса Теля, сообщает The Sun.

    Матис Тель
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    Матис Тель

    Сейчас 19-летний нападающий выступает на правах аренды в «Тоттенхэме», но принадлежит мюнхенской «Баварии».

    При этом «шпоры» имеют возможность выкупить трансфер французского форварда, сам же игрок расстроен игрой за «Тоттенхэм» после разгромного поражения в Кубке Англии от «Ливерпуля» (0:4) и не особо горит желанием продолжать карьеру тут.

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    В этом сезоне Тель сыграл 15 матчей, сделал одну голевую передачу. Его контракт с «Баварией» до 2029 года, а на Transfermarkt его цена сейчас равна € 30 млн.

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