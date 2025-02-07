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    Радимов: Будущее Захаряна зависит от травм и удачи

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    Бывший футболист «Сарагосы» Владислав Радимов высказался о ситуации с хавбеком Арсеном Захаряном. Ранее россиянин долго восстанавливался после травмы.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Будущее Захаряна зависит от травм и удачи. Когда ты год не играл, сложно вернуться в состав команды, играющей на высоком уровне.

    Захаряну не будут давать столько шансов, сколько в прошлом году. Нынешняя весна станет определяющей для него. У "Реала Сосьедад" начинаются решающие матчи во всех турнирах, так что права на осечку у Захаряна не будет», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Захарян в текущем сезоне сыграл в одном матче Примеры.

    В сезоне-2023/2024 россиянин провел за басков 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и выполнил два ассиста.

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