Радченко: После МЛС у Сулейманова есть шанс вернуться в Европу

Российский экс-футболистотреагировал на переход форвардав американский «Спортинг Канзас-Сити».

Магомед-Шапи Сулейманов является выпускником академии «Краснодара».

«Что касается перехода Шапи в МЛС, то многие футболисты хотят поиграть в других условиях. Посмотрим, как у него получится там. Если он проявит себя в "Канзасе", заинтересует более статусные команды, которые захотят его к себе.

Думаю, после МЛС у Сулейманова есть шанс вернуться в Европу. Мы знаем, что все европейские агенты следят за всеми чемпионатами», — сказал Радченко «Чемпионату».