Личка: Футболисты «Динамо» бегали, как дураки

Наставник «Динамо»высказался об игре с «Краснодаром» (0:1) в рамках Зимнего Кубка РПЛ. Встреча состоялась 4 февраля в Абу-Даби.

«В первом тайме вчера мы играли медленно, у нас было много плохих передач, долгих приемов мяча, потерь. Не было никакой борьбы в середине поля, забеганий за спину. В таком матче могли бы спокойно сыграть я, Ролан и Марио.

Мне не хватило желания победить, пойти и на 45 минут отдать всего себя. Да, на день раньше была силовая работа, хорошие тренировки, но думаю, большой футболист может сыграть 45 минут. Когда ты устал, нужно играть головой, а не бегать как дурак. Мы вчера бегали как дураки», — цитирует Личку Sport24.