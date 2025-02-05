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    Личка: Футболисты «Динамо» бегали, как дураки

    Футбол Динамо Краснодар
    Наставник «Динамо» Марцел Личка высказался об игре с «Краснодаром» (0:1) в рамках Зимнего Кубка РПЛ. Встреча состоялась 4 февраля в Абу-Даби.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «В первом тайме вчера мы играли медленно, у нас было много плохих передач, долгих приемов мяча, потерь. Не было никакой борьбы в середине поля, забеганий за спину. В таком матче могли бы спокойно сыграть я, Ролан и Марио.

    Мне не хватило желания победить, пойти и на 45 минут отдать всего себя. Да, на день раньше была силовая работа, хорошие тренировки, но думаю, большой футболист может сыграть 45 минут. Когда ты устал, нужно играть головой, а не бегать как дурак. Мы вчера бегали как дураки», — цитирует Личку Sport24.

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