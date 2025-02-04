2-й таймАтлетико — ХетафеОнлайн
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    «Атлетико» — «Хетафе»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Атлетико Хетафе
    4 февраля на «Ванда Метрополитано» в Мадриде «Атлетико» примет «Хетафе» в рамках четвертьфинального матча Кубка Испании, который стартует в 23:30 по мск.

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    «Матрасники» не проигрывают уже 4 матча, три из которых они выиграли. В прошлый раз команда Симеоне всухую (2:0) одолела «Мальорку» в Примере. Перед этим хозяева катком прошлись по «Зальцбургу» в Лиге чемпионов, разгромив соперника 4:1. В четвертьфинал Кубка Испании «Атлетико» прошел благодаря разгрому «Эльче» со счетом 4:0.

    «Хетафе» шестой матч подряд держится без поражений. Последним результатом команды стала нулевая ничья с «Севильей» в чемпионате Испании. Перед этим «горожане» разгромили на выезде «Реал Сосьедад» 3:0. В Кубке Испании «Хетафе» прошел клуб «Ориуэла», «Гранаду» и «Понтеведру».

    Прогнозы и ставки

    Информация о ставках на матч:

    • Аналитики LiveSport.Ru подготовили свой прогноз на игру, который можно прочитать здесь.

    • Букмекеры высоко оценивают шансы «Атлетико» на победу: 1.47 против 8.10 в основное время, 1.18 и 5.40 в дополнительное.

    • Искусственный интеллект считает, что «Атлетико» выиграет со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Хетафе», составы и статистику команд смотрите на LiveCup.Run.

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