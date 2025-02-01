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    Джеррард сделал заявление после ухода из «Аль-Иттифака»

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Иттифак
    Экс-наставник саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард сделал заявление. Ранее специалист покинул клуб.

    Стивен Джеррард
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    Стивен Джеррард

    «Я хочу выразить свою благодарность клубу, игрокам, болельщикам и всем, кто принимал участие в моём пребывании здесь. Спасибо за предоставленную возможность и поддержку, особенно президенту господину Самеру, генеральному директору господину Хамаду и главе футбольного комитета господину Хатиму.

    Я многому здесь научился, и это был положительный опыт как для меня лично, так и для моей семьи. Но футбол непредсказуем, и иногда всё идёт не так, как мы хотим. Однако я покидаю клуб и страну с большим уважением. Я не сомневаюсь, что проделанная работа принесёт успех в будущем, и я желаю команде всего наилучшего до конца сезона», — приводит слова Джеррарда Daily Mail.

    Ранее Джеррард возглавлял «Астон Виллу» и «Рейнджерс», вместе с которым стал чемпионом Шотландии.

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