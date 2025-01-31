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    «Парма» — «Лечче»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Лечче Парма Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    31 января стадионе «Эннио Тардини» примет матч «Пармы» и «Лечче», которые откроют программу 23-го тура итальянской Серии А. Встреча команд начнется в 22:45 по мск.

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    «Парма» на прошлых выходных ездила в гости к «Милану» и там не смогла зацепиться за ничью, уступив 2:3. После этого «крестоносцы» остались с 20 очками. В этом туре у них очень высокий риск оказаться в зоне вылета. Таким образом, задача хозяев состоит в том, чтобы прервать свою 4-матчевую безвыигрышную серию.

    «Лечче» имеет те же 20 пунктов, но находится в зоне вылета после двух поражений подряд, которые команда потерпела в матчах с «Интером» (0:4) и «Кальяри» (1:4). В нынешнем сезоне у «салентийцев» туго с победами в принципе, не говоря о выездных встречах. В рамках гостевой серии они выиграли только 2 матча из 11 сыгранных.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на игру с коэффициентом 3.35. Ознакомиться с ним можно здесь.

    • Букмекеры дают такие котировки на игру: 2.18 на победу «Пармы», 3.50 на ничью, 3.50 на победу «Лечче».

    • Искусственный интеллект считает, что команды не выявят победителя и встреча закончится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Парма» — «Лечче» смотрите на LiveCup.Run.

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