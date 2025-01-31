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    Сможет ли «Парма» обыграть конкурента в борьбе за выживание?

    «Парма» — «Лечче». Ожесточенная борьба за выживание. На что лучше сделать ставку 31 января? Ответ — в прогнозе на 23-й тур чемпионата Италии с коэффициентом 3.35

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Лечче»
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    Маттео Канчельери — игрок «Пармы»
    В рамках 23-го тура итальянской Серии А «Парма» на своем поле примет «Лечче». Поединок пройдет 31 января и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Января 2025 года

    Парма

  • Парма
    •  Парма 22:45 Лечче

    Лечче

  • Лечче
    •

    «Парма»

    Турнирное положение: Команда располагается на 16-й позиции в Серии А, набрав 20 очков за 22 тура. «Парма» набрала столько же баллов, сколько и «Лечче», который находится в зоне вылета.

    Стоит отметить, что команда выступает на своем поле лучше, чем в гостях. Дома «Парма» набрала 12 очков из 33-х возможных, занимая по этому показателю 14-е место в лиге.

    Парма — Лечче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда уступила «Милану» в результативной встрече со счетом 2:3. «Парма» умудрилась пропустить 2 гола и упустить победу в дополнительной время 2-го тайма.

    Команда не может победить на протяжении 4-х последних матчей. За этот период «Парма» сыграла вничью с «Венецией» (1:1) и «Торино» (0:0), а также проиграла «Дженоа» (0:1).

    Не сыграют: Энрико Дель Прато (перебор желтых карточек), Габриэль Чарпентьер, Алессандро Киркати, Джанлука Ди Кьяра и Матеус Ковальский (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Парма» проводит далеко не самый лучший сезон, борясь за выживание в лиге. Команда все никак не может найти свою игру и выдать серию с набранными очками.

    К тому же, «Парма» занимает 3-е место с конца в лиге по пропущенным голам. Команда вынимала мяч из своих ворот 39 раз за 22 встречи, уступав по этому показателю только «Лечче» и «Вероне».

    «Лечче»

    Турнирное положение: Команда находится в зоне вылета Серии А. После 22-х туров «Лечче» занимает 18-е место в лиге, набрав 20 очков. Вся борьба за выживание у команды еще впереди.

    У «Лечче» — худший показатель в Серии А по результативности. Команда сумела забить только 15 голов в нынешнем сезоне, занимая последнее место в лиге по этому показателю.

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    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Италии «Лечче» крупно проиграл «Интеру» со счетом 0:4, пропустив по 2 гола в каждом тайме. Матчем ранее команда также крупно уступила «Кальяри» (1:4).

    В последних 5-и поединках «Лечче» трижды проиграл, однажды победил «Эмполи» (3:1) и 1 раз сыграл вничью с «Дженоа» (0:0). За этот период команда также проиграла «Комо» (0:2).

    Не сыграют: Ламек Банда, Киалонда Гашпар, Хоан Гонсалес, Филип Мархвиньский и Хамза Рафия (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Лечче» проводит далеко не самый лучший сезон, реально претендуя на вылет из Серии А, но у команды также есть все шансы сохранить прописку — все зависит от результатов в ближайшие 5-10 туров.

    К тому же, «Лечче» — один из худших в лиге по результатам гостевых встреч, набрав всего 7 баллов из 33-х возможных на чужом поле. Команда занимает предпоследнее 19-е место в лиге по этому показателю.

    Статистика для ставок

    • «Парма» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

    • «Лечче» проиграл 2 последних матча, пропустив за этот период 8 мячей

    • В последних 5-и очных противостояниях «Лечче» обыгрывал «Парму» только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Пармы» — 2.15, победа «Лечче» — 3.45, ничья — за 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут определить победителя. «Парма» и «Лечче» максимально внимательно сыграют на своей половине поля.

    Ставка: Ничья за 3.35.

    Прогноз: В 1-м тайме команды не будут играть результативно.

    Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 1.95.

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    «Парма» — «Лечче»: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 31.01.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Парма» обыграть конкурента в борьбе за выживание?
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