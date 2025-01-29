«Манчестер Юнайтед» заплатит 30 млн евро за 20-летнего защитника «Лечче»

в ближайшие дни объявит о переходе защитника итальянского «Лечче»

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

«Манчестер Юнайтед» заплатит за 20-летнего футболиста 30 миллионов евро. Еще пять миллионов «Лечче» может получить в виде бонусов.

В четверг Доргу пройдет медобследование и подпишет долгосрочный контракт с английским клубом.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Доргу в 20 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в итальянской Серии А 21 матч, забил три гола и сделал одну результативную передачу.