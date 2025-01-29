Анчелотти: Мы не зацикливаемся на попадании в топ-8 Лиги чемпионов

Главный тренер мадридскоговысказался о предстоящем поединке противв Лиге чемпионов.

«Брест выступает очень хорошо в Лиге чемпионов. У них на одно очко больше, чем у нас. Это будет непростой матч. Наша цель состоит в том, чтобы победить и финишировать в таблице так высоко, как только это возможно. Но мы не зацикливаемся на попадании в топ-8. Будем играть в свою игру», — приводит слова Анчелотти издание AS.

Матч между «Брестом» и «Реалом» состоится сегодня, 29-го января, в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В настоящий момент «Реал» идет только 16-м в турнирной таблице Лиги чемпионов.