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    Анчелотти: Мы не зацикливаемся на попадании в топ-8 Лиги чемпионов

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем поединке против «Бреста» в Лиге чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Брест выступает очень хорошо в Лиге чемпионов. У них на одно очко больше, чем у нас. Это будет непростой матч. Наша цель состоит в том, чтобы победить и финишировать в таблице так высоко, как только это возможно. Но мы не зацикливаемся на попадании в топ-8. Будем играть в свою игру», — приводит слова Анчелотти издание AS.

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    • Матч между «Брестом» и «Реалом» состоится сегодня, 29-го января, в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В настоящий момент «Реал» идет только 16-м в турнирной таблице Лиги чемпионов.

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