26 января в Лондонеприметв рамках поединка 23-го тура английской Премьер-лиги, который стартует в 17:00 по Москве.

Дела «Тоттенхэма» в АПЛ идут плохо. Команда проиграла три матча подряд и 4 из 5 последних. «Шпоры» уступили 1:2 «Арсеналу» и «Ньюкаслу», и даже не справились с «Эвертоном» (2:3). Всему виной кадровые проблемы. При этом никто не отменят еврокубки. на неделе «Тоттенхэм» сыграл с «Хоффенхаймом» в Лиге Европы и выиграл 3:2. Так что у хозяев будет заметна небольшая усталость.

«Лестер» идет в зоне вылета, хотя победа в предстоящем матче даст шанс команде подняться из ямы. Но предпосылок к этому пока что не видно. «Лисы» проигрывают матч за матчем и при этом крайне мало забивают. Они не смогли отметиться голом в последних двух турах, уступив 0:2 «Кристал Пэлас» и «Фулхэму».

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на поединок:

Эксперты LiveSport.Ru считают, что матч будет результативным. Подробнее о ставках на игру в их прогнозе.

считают, что матч будет результативным. Подробнее о ставках на игру в их прогнозе. Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.56 на победу «Тоттенхэма», 5.00 на ничью, 5.30 на победу «Лестера».

ИИ просчитал, что победить должен «Тоттенхэм», а счет встречи составит 2:0.

Трансляция матча

Стартовые составы, статистику и прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Лестер» смотрите на LiveCup.Run.

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