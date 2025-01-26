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    «Факел» берет в аренду Ломовицкого

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    Воронежский «Факел» договорился об аренде полузащитника казанского «Рубина» Александра Ломовицкого.

    Александр Ломовицкий
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    Александр Ломовицкий

    «Принципиальная договоренность об аренде игрока в "Факел" достигнута. Если не случится форс-мажора, в понедельник он подпишет контракт до конца сезона. Аренда не предусматривает право выкупа», — сказал агент игрока Валериюс Мижигурскис «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом сезоне Ломовицкий сыграл за «Рубин» всего три матча в Кубке России и ни одного в РПЛ. На Transfermarkt его сейчас оценивают в 500 тысяч евро. 26-летний хавбек известен по выступлениям в составе «Спартака», «Химок», молодежной сборной России.

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