«Факел» берет в аренду Ломовицкого

Воронежскийдоговорился об аренде полузащитника казанского «Рубина»

«Принципиальная договоренность об аренде игрока в "Факел" достигнута. Если не случится форс-мажора, в понедельник он подпишет контракт до конца сезона. Аренда не предусматривает право выкупа», — сказал агент игрока Валериюс Мижигурскис «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

В этом сезоне Ломовицкий сыграл за «Рубин» всего три матча в Кубке России и ни одного в РПЛ. На Transfermarkt его сейчас оценивают в 500 тысяч евро. 26-летний хавбек известен по выступлениям в составе «Спартака», «Химок», молодежной сборной России.