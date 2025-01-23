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    Шикунов высказался о возможном переходе Селихова в «Ростов»

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    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о возможном переходе голкипера Александра Селихова в «Ростов».

    Александр Селихов покинул «Спартак»
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    Александр Селихов покинул «Спартак»

    Напомним, что вчера, 22-го января пресс-служба «Спартака» объявила о расставании с вратарем. Позже в СМИ появилась информация о том, что Селихов может пополнить состав «Ростова».

    «Уже "Ростов" будет принимать решение, нужен ли команде Селихов. Кафанов — серьёзный тренер вратарей. Если появляются слухи про "Ростов", значит, Саша им нужен, ведь у команды есть шероховатости на этой позиции. В принципе, все мы их увидели в первой части РПЛ», — сказал Шикунов Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Селихов провел за «Спартак» 8 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов.

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