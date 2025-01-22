«Шахтер» и «Брест» сыграют между собой в матче 7-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Игра состоится в Гельзенкирхене и начнется в 20:45 по московскому времени. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

«Шахтер»

«Шахтер» занимает 28 место в турнирной таблице Лиги Чемпионов, набрав 4 очка в 6-ти матчах. На счету «горняков» победа, ничья и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 5:13. «Шахтер» продолжает борьбу за попадание в топ-24 по итогам общего этапа. Для этого подопечным Марино Пушича необходимо набирать максимум очков в матчах с «Брестом» и дортмундской «Боруссией».

В двух последних турах «Шахтер» потерпел неудачу. «Горняки» непостижимым образом проиграли ПСВ (2:3), ведя к 88-й минуте со счетом 2:0, а в следующем матче без шансов уступили «Баварии» — 1:5.

В январе «Шахтер» принял участие в трех товарищеских встречах, одержав две победы. После ничьей с загребским «Динамо» (2:2) команда Пушича всухую обыграла софийский ЦСКА (1:0) и «Лудогорец» (4:0).

«Брест»

На данную минуту «Брест» занимает 9 место в турнирной таблице Лиги Чемпионов, записав на свой счет 13 очков в 6-ти матчах. Французская команда одержала 4 победы, сыграла вничью и уступила, забив 10 голов и пропустив 6 мячей в свои ворота. В оставшихся матчах «пираты» сыграют с «Шахтером» и мадридским «Реалом».

В трех крайних турах «Брест» набрал 6 очков, уступив только «Барселоне» с крупным счетом (0:3). Матчи против «Спарты» и ПСВ завершились в пользу французского клуба — 2:1 и 1:0 соответственно.

В чемпионате Франции «Брест» занимает 9-е место по итогам 18-ти туров. На прошлых выходных команда из одноименного города обыграла на выезде «Ренн» со счетом 2:1.

Стоит отметить, что «Шахтер» и «Брест» никогда не играли между собой ранее.

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