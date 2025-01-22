23:00ПСЖ — Манчестер СитиОнлайн
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    «Фейеноорд» — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    22 января в Роттердаме «Фейеноорд» и «Бавария» сойдутся на стадионе «Де Куйп» в рамках 7-го тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 23:00 мск.

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    После шести туров «Фейеноорд» занимает 20-е место с 10 баллами на счету. Хозяева в прошлом туре обыграли «Спарту» 4:2, закрепив тем самым успех после ничьи 3:3 с «Ман Сити».

    «Бавария» идет на 12-й позиции с 12 очками. Подопечные Венсана Компани выиграли 3 матча подряд. Они обыграли «Бенфику» и ПСЖ (1:0), после чего разгромили 5:1 донецкий «Шахтер».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты 8.30 и 1.37 букмекеры дают на победу одной и другой команды. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.60.

    • Эксперты LiveSport.Ru пророчат «Баварии» успех. Их прогноз на игру с коэффициентом 2.05 можно почитать здесь.

    • Согласно прогнозу ИИ, «Бавария» одержит победу со счетом 3:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Фейеноорд» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

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