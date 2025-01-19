«Лион» — «Тулуза»: счет матча 0:0, обзор

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую — 0:0.
Футбол. Франция. Лига 1
Лион — Тулуза 0:0
Лион: Лукас Перри, Саэль Кумбеди (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 79'), Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Жордан Верету, Неманья Матич, Корентин Толиссо, Райан Шерки (Эрнест Нуама, 80'), Жорж Микаутадзе, Саид Бенрахма (Малик Мартен Фофана, 70') Тулуза: Гийом Рест, Габриэль Суасо, Марк Маккензи, Чарли Крессвел, Янн Гбоу, Кристиан Кассерес, Денис Генро (Миха Зайц, 85'), Арон Дённум, Джошуа Кинг (Франк Магри, 77'), Закария Абухляль (Шави Бабика, 77'), Jaydee Canvot Предупреждение: Саэль Кумбеди (56')
У «Лиона» теперь 29 очков и шестое место, у «Тулузы» 25 баллов и восьмая строчка.