ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича Кварацхелия Идеальная замена Мбаппе. Почему «Пари Сен-Жермен» подписал Хвичу Кварацхелию
  • 00:58
    • «Барселона» не смогла обыграть «Хетафе»
  • 00:36
    • «Наполи» вырвал победу у «Аталанты»
  • 22:46
    • Медведев: Вендел никуда до лета не уходит из «Зенита»
  • 22:31
    • «Арсенал» и «Астон Вилла» поделили очки
  • 22:24
    • Дубль Вирца помог «Байеру» победить менхенгладбахскую «Боруссию»
    Все новости спорта

    «Лион» и «Тулуза» поделили очки

    «Лион» — «Тулуза»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лион Тулуза
    В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Лион» и «Тулуза» сыграли вничью.

    «Лион»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лион»

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую — 0:0.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Тулуза 0:0
    Лион: Лукас Перри, Саэль Кумбеди (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 79'), Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Жордан Верету, Неманья Матич, Корентин Толиссо, Райан Шерки (Эрнест Нуама, 80'), Жорж Микаутадзе, Саид Бенрахма (Малик Мартен Фофана, 70') Тулуза: Гийом Рест, Габриэль Суасо, Марк Маккензи, Чарли Крессвел, Янн Гбоу, Кристиан Кассерес, Денис Генро (Миха Зайц, 85'), Арон Дённум, Джошуа Кинг (Франк Магри, 77'), Закария Абухляль (Шави Бабика, 77'), Jaydee Canvot Предупреждение: Саэль Кумбеди (56')

    Календарь и таблица Лиги 1

    У «Лиона» теперь 29 очков и шестое место, у «Тулузы» 25 баллов и восьмая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет голевое изобилие
  • «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Ман Сити» не станет откладывать на потом
  • «Ипсвич» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сможет ли «Интер» разгромить «Эмполи»?
  • «Интер» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ипсвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сибирь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Джокович — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры