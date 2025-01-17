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    Неймара не заявят на вторую половину сезона чемпионата Саудовской Аравии

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    Форвард «Аль‑Хиляля» Неймар не будет зарегистрирован на вторую половину сезона чемпионата Саудовской Аравии. Об этом заявил наставник команды Жорже Жезуш.

    Неймар
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    Неймар

    В декабре СМИ писали, что форвард хочет перейти в клуб MЛС «Интер Майами». В нынешнем сезоне из‑за травмы Неймар провел два встречи.

    «Неймар не будет зарегистрирован, но он может принять участие в азиатской Лиге чемпионов. Он игрок мирового класса, но правда в том, что физически Неймар уже не может выступать на том уровне, к которому мы привыкли.

    У него еще действует контракт с "Аль‑Хилялем". Всё зависит от руководства, я ничего не знаю о будущем Неймара. У нас еще есть место в заявке, зарезервированное для игрока, родившегося в 2003 году или позже. Сейчас мы ведем поиск крайнего нападающего, Салах или другие игроки с громкими именами не приедут этой зимой, но, возможно, это случится летом», — приводит слова Жезуша Footmercato.

    Соглашение Неймара с арабским клубом истекает в июне 2025 года.

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