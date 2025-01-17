«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: счет матча 3:1, обзор голов

В заключительном матче 21-го тура английской Премьер-лигисмог победитьсо счетом 3:1.

Первый тайм остался за «святыми». На 43-й минуте в свои ворота мяч забил Мануэль Угарте.

«МЮ» смог отыграться на 82-й минуте после точного удара Амада Диалло.

Через 8 минут ивуариец оформил дубль, а уже в компенсированное время Диалло оформил хет-трик, установив окончательный счет 3:1 в пользу своей команды.

Календарь и таблица АПЛ

«МЮ» сейчас идет на 12-м месте с 26 очками. «Саутгемптон» по-прежнему последний в таблице АПЛ.