«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: счет матча 3:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Первый тайм остался за «святыми». На 43-й минуте в свои ворота мяч забил Мануэль Угарте.
«МЮ» смог отыграться на 82-й минуте после точного удара Амада Диалло.
Через 8 минут ивуариец оформил дубль, а уже в компенсированное время Диалло оформил хет-трик, установив окончательный счет 3:1 в пользу своей команды.
«МЮ» сейчас идет на 12-м месте с 26 очками. «Саутгемптон» по-прежнему последний в таблице АПЛ.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 3:1
Голы: 0:1 Мануэль Угарте (автогол) (43'), 1:1 Амад Диалло (82'), 2:1 Амад Диалло (90'), 3:1 Амад Диалло (90 + 4') Предупреждения: Тайлер Диблинг (45'), Матеуш Фернандеш (45 + 1'), Лисандро Мартинес (52'), Флинн Даунс (79')