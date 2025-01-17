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    Хет-трик Диалло принес победу «МЮ» над «Саутгемптоном»

    «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В заключительном матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» смог победить «Саутгемптон» со счетом 3:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый тайм остался за «святыми». На 43-й минуте в свои ворота мяч забил Мануэль Угарте.

    «МЮ» смог отыграться на 82-й минуте после точного удара Амада Диалло.

    Через 8 минут ивуариец оформил дубль, а уже в компенсированное время Диалло оформил хет-трик, установив окончательный счет 3:1 в пользу своей команды.

    Календарь и таблица АПЛ

    «МЮ» сейчас идет на 12-м месте с 26 очками. «Саутгемптон» по-прежнему последний в таблице АПЛ.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 3:1
    Голы: 0:1 Мануэль Угарте (автогол) (43'), 1:1 Амад Диалло (82'), 2:1 Амад Диалло (90'), 3:1 Амад Диалло (90 + 4') Предупреждения: Тайлер Диблинг (45'), Матеуш Фернандеш (45 + 1'), Лисандро Мартинес (52'), Флинн Даунс (79')
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