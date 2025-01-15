«Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Унион» проиграл «Аугсбургу»

Лерой Зане Фото: globallookpress.com
«Бавария» не оставила шансов «Хоффенхайму» — 5:0.
Два мяча в этой встрече забил Лерой Зане, также отличились Рафаэл Геррейру, Гарри Кейн и Серж Гнабри.
Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария — Хоффенхайм 5:0
Голы: 1:0 Лерой Зане (7'), 2:0 Рафаэл Геррейру (12'), 3:0 Гарри Кейн (пенальти) (26'), 4:0 Лерой Зане (48'), 5:0 Серж Гнабри (66') Предупреждения: Томас Мюллер (61'), Павел Кадержабек (87')
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Берлинский «Унион» потерпел домашнее поражение от «Аугсбурга» — 0:2.
Оба мяча в этой игре забил французский полузащитник Алексис Клод-Морис.
Футбол. Германия. Бундеслига
Унион — Аугсбург 0:2
Голы: 0:1 Алексис Клод-Морис (8'), 0:2 Алексис Клод-Морис (30') Унион: Александер Шволов, Кристофер Триммель, Данило Дуки, Кевин Фогт (Диогу Лейте, 46'), Алёша Кемляйн (Ласло Бенеш, 46'), Рани Хедира, Лука Тусар (Андрей Илич, 69'), Чон У Ён (Тим Скарке, 59'), Бенедикт Холлербах, Жордан Сьебатшё, Jerome Roussillon (Роберт Сков, 62') Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис, Цедрик Цезигер, Джеффри Гауэлеу, Крислен Матсима (Noahkai Banks, 75'), Эльвис Реджбечай (Арне Майер, 60'), Кристиян Якич, Фрэнк Аниика, Самюэль Эссенде (Филлип Тиц, 60'), Алексис Клод-Морис (Мерт Кёмюр, 76'), Henri Koudossou (Мариус Вольф, 69') Предупреждения: Henri Koudossou (20'), Теозон-Жордан Сибачо (60'), Фрэнк Аниика (79')