ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаВеликий комбинатор. Как «негодяй» Лапорта удерживает «Барселону» на вершине
  • 01:22
    • «Атлетико» легко вышел в 1/4 финала Кубка Испании
  • 00:57
    • «Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании, разгромив «Бетис»
  • 00:55
    • «Арсенал» в волевом стиле переиграл «Тоттенхэм»
    Все новости спорта

    «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Унион» проиграл «Аугсбургу»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Хоффенхайм 1899 Унион Берлин Аугсбург
    Завершились два матча 17-го тура немецкой Бундеслиги.

    Лерой Зане
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лерой Зане

    «Бавария» не оставила шансов «Хоффенхайму» — 5:0.

    Два мяча в этой встрече забил Лерой Зане, также отличились Рафаэл Геррейру, Гарри Кейн и Серж Гнабри.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Хоффенхайм 5:0
    Голы: 1:0 Лерой Зане (7'), 2:0 Рафаэл Геррейру (12'), 3:0 Гарри Кейн (пенальти) (26'), 4:0 Лерой Зане (48'), 5:0 Серж Гнабри (66') Предупреждения: Томас Мюллер (61'), Павел Кадержабек (87')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Берлинский «Унион» потерпел домашнее поражение от «Аугсбурга» — 0:2.

    Оба мяча в этой игре забил французский полузащитник Алексис Клод-Морис.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Аугсбург 0:2
    Голы: 0:1 Алексис Клод-Морис (8'), 0:2 Алексис Клод-Морис (30') Унион: Александер Шволов, Кристофер Триммель, Данило Дуки, Кевин Фогт (Диогу Лейте, 46'), Алёша Кемляйн (Ласло Бенеш, 46'), Рани Хедира, Лука Тусар (Андрей Илич, 69'), Чон У Ён (Тим Скарке, 59'), Бенедикт Холлербах, Жордан Сьебатшё, Jerome Roussillon (Роберт Сков, 62') Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис, Цедрик Цезигер, Джеффри Гауэлеу, Крислен Матсима (Noahkai Banks, 75'), Эльвис Реджбечай (Арне Майер, 60'), Кристиян Якич, Фрэнк Аниика, Самюэль Эссенде (Филлип Тиц, 60'), Алексис Клод-Морис (Мерт Кёмюр, 76'), Henri Koudossou (Мариус Вольф, 69') Предупреждения: Henri Koudossou (20'), Теозон-Жордан Сибачо (60'), Фрэнк Аниика (79')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова устроит драму?
  • Тьен — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Одни забьют, другие — нет?!
  • «Реал» Мадрид — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Голов будет в достатке!
  • «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.60
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тьен — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Адмирал — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вестерн Юнайтед — Ньюкасл Джетс
  • Футбол
  • Завтра в 09:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Берреттини — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фонсека — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры