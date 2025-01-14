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    Мойес: Это просто замечательно — вернуться

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    Дэвид Мойес отреагировал на свое возвращение на пост главного тренера «Эвертона». Специалист заявил, что он рад вернуться в мерсисайдский клуб.

    Дэвид Мойес
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    Дэвид Мойес

    «Это просто замечательно — вернуться. Я всегда думал, что, возможно, мне повезёт и я получу возможность вернуться. До этого я провёл здесь невероятное время, 11 лет, и это было просто замечательно.

    Вероятно, я вернусь в совершенно другой "Эвертон", чем тот, который я покинул давным-давно. Было бы здорово, если бы мы смогли вернуть его в прежнее состояние. Все, кто работает в этом здании и бывал здесь раньше, прекрасно понимают, что мы имеем в виду: отличное настроение на тренировочной площадке, отличная сплочённость, будь то совместные прогулки или работа.

    Надеюсь, я смогу вернуть всё это, но я знаю одно: я вернулся в клуб, который очень люблю, и хочу, чтобы он был успешным. Я хочу, чтобы клуб был успешным. Надеюсь, я вернусь со знаниями и опытом, которые смогу передать игрокам и всем вокруг, всем в клубе», — приводит слова Мойеса пресс-служба клуба.

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