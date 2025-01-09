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    Барко уговаривает Солари стать футболистом «Спартака»

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    Форвард аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари в ближайшее время может подписать контракт с московским «Спартаком», сообщает сайт Soy del Millo.

    Пабло Солари
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    Пабло Солари

    Лидер красно-белых Эсекьель Барко лично звонил своему бывшему партнеру и другу, объясняя все плюсы игры в РПЛ, который сейчас колеблется в своем выборе.

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    • Помимо «Спартака» на 23-летнего нападающего также претендуют московский ЦСКА и клуб МЛС «Орландо Сити». Но шансы заполучить Солари у красно-белых оцениваются выше.

    В этом сезоне Солари сыграл 42 матча за «Ривер Плет» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 5 голевых передач. На Transfermarkt его цена сейчас равна 7 млн евро.

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