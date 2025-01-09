Барко уговаривает Солари стать футболистом «Спартака»

Форвард аргентинского «Ривер Плейт»в ближайшее время может подписать контракт с московским «Спартаком», сообщает сайт Soy del Millo.

Лидер красно-белых Эсекьель Барко лично звонил своему бывшему партнеру и другу, объясняя все плюсы игры в РПЛ, который сейчас колеблется в своем выборе.

Помимо «Спартака» на 23-летнего нападающего также претендуют московский ЦСКА и клуб МЛС «Орландо Сити». Но шансы заполучить Солари у красно-белых оцениваются выше.

В этом сезоне Солари сыграл 42 матча за «Ривер Плет» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 5 голевых передач. На Transfermarkt его цена сейчас равна 7 млн евро.