Барко уговаривает Солари стать футболистом «Спартака»

Пабло Солари Фото: globallookpress.com
Лидер красно-белых Эсекьель Барко лично звонил своему бывшему партнеру и другу, объясняя все плюсы игры в РПЛ, который сейчас колеблется в своем выборе.
Помимо «Спартака» на 23-летнего нападающего также претендуют московский ЦСКА и клуб МЛС «Орландо Сити». Но шансы заполучить Солари у красно-белых оцениваются выше.
В этом сезоне Солари сыграл 42 матча за «Ривер Плет» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 5 голевых передач. На Transfermarkt его цена сейчас равна 7 млн евро.