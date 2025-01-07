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    Николаев назвал главную проблему судейства в российском футболе при Мажиче

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    Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился мнением о работе главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

    Алексей Николаев
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    Алексей Николаев

    «Можно относиться по-разному, многие оценивают противоречиво. Судейство за последние годы не стало намного лучше или намного хуже. Просто есть моменты, которые не нравятся людям.

    Это связано с тем, о чем мы уже говорили — с закрытостью. Каждому судье не надо высказываться после матча о своей работе, но есть руководитель, который мог бы давать какую-то разъясняющую информацию.

    Система назначений арбитров — всегда судьи несли ответственность за свою работу. Сейчас в таких финансовых условиях и с такой загруженностью, тем более, когда нет дефицита арбитров, когда человек совершает ошибку, ЭСК ее признает, а он выходит судить следующую игру — объяснить это невозможно. И конечно хочется, чтобы было больше доверия к молодым судьям, которые входят в основной состав арбитров РПЛ, но редко получают назначения на игры в качестве главных судей.

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    • У многих мнение, что ЭСК дискредитировал себя, оправдывая ошибки арбитров. Ни один здравомыслящий футболист или тренер не может понять, для чего это делается. Более того, иногда есть очень похожие эпизоды, которые трактуются по-разному, но оба момента поддерживает ЭСК. И тогда путаница начинается даже у судей. И так правильно, и так правильно, а как тебе быть в такой ситуации?

    Нельзя на черное говорить белое, поэтому и все вылилось в конфликт интересов. Клубы абсолютно правильно задают вопросы. Хочется пожелать, что если в дальнейшем сохранится ЭСК в таком составе, то чтобы решения и формулировки, принимаемые нашими иностранными коллегами, были адекватными и понятными для всех.

    Я проводил "золотой" матч между ЦСКА и "Локомотивом" в 2014-м, мне перед этим не давали назначения два тура, потому что я мог ошибиться в каком-то из матчей и лишиться возможности работать в этой игре.

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    • Сейчас даже за самую грубую ошибку максимальным наказанием является работа в ВАР-центре на одну-две игры в туре, где получишь чуть меньше денег. Разве это наказание? И объяснение, что задача стоит не наказать арбитров, а провести следующий тур без скандалов — не работает, так быть не должно.

    Судьи начинают чувствовать себя безнаказанно? И это тоже. Плюс у любого человека, который ставит перед собой цели чего-то добиться, возникнет логичный вопрос: "Почему человек ошибся и продолжает работать, а я не сужу?", — приводит слова Николаева "Матч ТВ".

    В июне 2023 года Мажич подписал с РФС двухлетний контракт.

    Мажич — в прошлом известный сербский арбитр. Он работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций в 2017 году, финале лиги чемпионов-2018. Он также стал первым в истории иностранным судьей, признанным лучшим арбитром Китая.

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