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    «Интер» — «Милан»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Суперкубок Италии Футбол Италии Интер Милан
    6 января в саудовском Рияде состоится миланское дерби между «Интером» и «Миланом». Команды разыграют Суперкубок Италии. Начало встречи в 22:00 мск.

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    «Интер» прошел в финал турнира благодаря победе над «Аталантой» со счетом 2:0. Она стала для команды Симоне Индзаги пятой подряд. Примечательно, что ни в одном из пяти последних поединков «нерадзурри» не пропустили, так что «Милану» придется постараться, чтобы вскрыть такую сильную оборону.

    «Милан» такой обороной похвастаться не может, тем не менее «россонери» начали больше забивать. 3 января коллектив Пауло Фонсеки обыграл «Ювентус» со счетом 2:1. Это притом, что «дьяволы» не забивали больше гола в предыдущих трех матчах подряд.

    Прогнозы и ставки

    За «Миланом» остался прошлый поединок, который проходил в сентябре. Тогда «россонери» победили 2:1. Перед этим «Интер» 6 раз подряд огорчил «Милан» в очной встрече. В 2023 году команды сыграли в рамках финала Суперкубка Италии — «Интер» победил 3:0.

    • Ставки на победу команд в основное время букмекеры принимают с коэффициентами 1.84 и 4.70. На победу команд в турнире можно поставить с коэффициентами 1.43 и 2.90 соответственно.

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз на эту игру. По их мнению, много голов не будет, а результат матча станет известен после окончания основного времени.

    • Искусственный интеллект ставит на ничью 1:1 после 90 минут матча.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интер» — «Милан», стартовые составы команд, статистику и коэффициенты букмекеров смотрите на LiveCup.Run.

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