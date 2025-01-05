«Лион» — «Монпелье»: счет матча 1:0, обзор гола

Александр Ляказетт Фото: globallookpress.com
Единственный мяч был забит на 90+1-й минуте после автогола хавбека паладинов Халида Фаяда.
Футбол. Франция. Лига 1
Лион — Монпелье 1:0
Гол: 1:0 (90 + 2') Лион: Лукас Перри, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Мусса Ньякат, 66'), Клинтон Мата, Дуйе Чалета-Цар, Абнер Винисиус, Жордан Верету (Жорж Микаутадзе, 76'), Неманья Матич (Таннер Тессманн, 76'), Эрнест Нуама (Корентин Толиссо, 66'), Саид Бенрахма (Райан Шерки, 65'), Александр Ляказетт, Малик Мартен Фофана Монпелье: Бенжамен Леком, Иссиага Силла (Тео Сент-Люс, 87'), Энцо Чато, Модибо Саньян, Бечир Омерагич, Никола Максимович (Халил Файад, 65'), Тежи Саванье (Stefan Dzodic, 76'), Рабби Нзингула (Янис Иссуфу, 88'), Жордан Ферри, Акор Адамс (Вахби Хазри, 65'), Муса Аль-Тамари Предупреждения: Модибо Саньян (51'), Никола Максимович (64'), Жордан Верету (67')
Сейчас «Лион» идет на пятом месте в Лиге 1 с 28 очками. «Монпелье» (9) — последний.