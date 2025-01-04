«Тенерифе» — «Осасуна»: счет матча 1:2, обзор голов

на чужом поле одолела(2:1) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

В составе гостей гол записал на свой счет Хорхе Эррандо на 7-й минуте. На 25-й минуте игрок «Тенерифе» Хосе Берналь оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Единственный гол у хозяев забил все тот же Хосе Берналь на 45-й минуте.

Футбол. ${tournament.name} Тенерифе — Осасуна 1:2 Голы: 0:1 Хорхе Эррандо (7'), 0:2 Jose Leon (автогол) (25'), 1:2 Jose Leon (45')

По итогам противостояния «Осасуна» пробилась в 1/8 финала Кубка Испании, а «Тенерифе» завершил свое выступление на турнире.