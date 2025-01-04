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    «Осасуна» обыграла «Тенерифе» в Кубке Испании

    «Тенерифе» — «Осасуна»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Тенерифе Осасуна
    «Осасуна» на чужом поле одолела «Тенерифе» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

    «Осасуна»
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    «Осасуна»

    В составе гостей гол записал на свой счет Хорхе Эррандо на 7-й минуте. На 25-й минуте игрок «Тенерифе» Хосе Берналь оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Единственный гол у хозяев забил все тот же Хосе Берналь на 45-й минуте.

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    Тенерифе — Осасуна 1:2
    Голы: 0:1 Хорхе Эррандо (7'), 0:2 Jose Leon (автогол) (25'), 1:2 Jose Leon (45')

    По итогам противостояния «Осасуна» пробилась в 1/8 финала Кубка Испании, а «Тенерифе» завершил свое выступление на турнире.

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