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    Вингер «Боруссии» может перейти в «Астон Виллу»

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    Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Дониэлл Мален
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    Дониэлл Мален

    В переходе нидерландца заинтересована «Астон Вилла».

    По информации The Athletic, английский клуб предложил «Боруссии» за Малена 18 миллионов евро без учета бонусов.

    Источник отмечает, что данная сумма не устраивает «Боруссию», но при этом переговоры между клубами продолжаются.

    В текущем сезоне 25-летний вингер провел за «Боруссию» 20 матчей и забил пять мячей.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Малена в 28 миллионов евро.

    «Боруссия» купила Малена в 2021 году у ПСВ Эйндховен за 30 миллионов евро.

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