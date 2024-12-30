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    Раньери: С «Миланом» был яркий матч

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Рома
    Наставник «Ромы» Клаудио Раньери высказался о матче 18-го тура Серии А с «Миланом». Встреча закончилась со счетом 1:1.

    Клаудио Раньери
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    Клаудио Раньери

    «Всё, что "Милан" делал с нами в первом тайме, мы делали и во втором. Это был яркий матч, в котором обе команды играли на победу, но, помимо справедливого результата, ничья также позволила развлечься болельщикам обеих команд.

    Дибала снова играет по 90 минут? Пауло постоянно тренируется, чего он, очевидно, не мог делать раньше, а когда он в хорошей форме, то за ним приятно наблюдать на поле», — приводит слова Раньери Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» с 27 очками идет 8-м в таблице Серии А. «Рома» (20) находится на 10-й строчке.

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