Бо Свенссон уволен из немецкого «Униона»

Берлинскийрешил расстаться с главным тренером датчанином сообщает официальный сайт клуба.

«Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что команде необходимы существенные изменения, поэтому мы решили не продолжать сотрудничество с Бо Свенссоном, Бабаком Кейханфаром, Кристоффером Вихманном и Тиджаном Нджи. Мы благодарим Свенссона и его команду за проделанную ими работу и желаем им всего наилучшего в будущем», — заявил исполнительный директор клуба Хорст Хельдт.

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В ближайшие дни «Унион» объявит имя нового главного тренера. После первой части сезона в Бундеслиге «Унион» идет на 12-й строчке с 17 очками. В восьми последних играх столичный клуб не знал побед. 45-летний датчанин работал в «Унионе» с лета 2024 года.