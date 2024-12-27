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    Генсек РФС рассказал, как агенты обманывают футболистов

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему важно регулировать деятельность футбольных агентов.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «Надо понимать, что, регулируя агентскую деятельность, ФИФА защищает интересы не только клубов и посредников. Но и игроков. Потому что бывают определенные нарушения со стороны агентов по отношению к игрокам. И этот вопрос все-таки важно регулировать в правовом поле.

    Футбольном правовом поле или обычном? Я бы говорил все-таки про футбольное. И также сказал бы про важность информационно-разъяснительной работы. Потому что у нас многие футболисты и их родители не понимают, что такое футбольный агент, что такое агентский договор, что может быть в нем написано, что нет.

    Некоторые нечистоплотные агенты этим пользуются. И я видел договоры, в которых были прописаны баснословные суммы неустоек в много миллионов долларов. И это в договорах с футболистами с зарплатами, условно говоря, в 100 тысяч рублей. Вдумайтесь: зарплата игрока 100 тысяч рублей, а в агентском договоре есть пункт о штрафе за его несоблюдение в несколько миллионов долларов. Это, конечно, ничтожная норма.

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    • Такие пункты всегда отменялись в футбольном сообществе — в Палатах по разрешению споров и других юрисдикционных органах. Но агенты чисто психологически пользуются ситуацией, когда футболисты не осознают цену этому договору или не знают, где и как можно отстоять свои права. Поэтому важно проводить разъяснительную работу с футболистами и их родителями.

    Я сталкивался со случаями, когда родители считали, что агент — это как агент в агентстве недвижимости и является сотрудником футбольного клуба, исполняя функции просто менеджера игрока и занимается продвижением его контракта. Очевидно, им такое рассказывают, чтобы подписать договор с игроком. Наличие правовой грамотности поможет избежать этих проблем.

    РФС, клубы и школы должны заниматься повышением этой грамотности среди юных футболистов и их родителей», — сказал Митрофанов в интервью «Известиям».

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