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    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 17-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

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    «Ливерпуль»
    Лидер турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Тоттенхэмом» в матче 17-го тура. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка в 16-ти матчах. На счету лондонской команды 7 побед, 2 ничьи и 7 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 36:19.

    В крайнем туре чемпионата «шпоры» одержали крупнейшую победу в сезоне, разгромив в гостях «Саутгемптон» со счетом 5:0. После этого «Тоттенхэм» выдал веселый матч против «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Английской лиги. Лондонский клуб одержал победу со счетом 4:3 и вышел в полуфинал, где встретится как раз с «Ливерпулем».

    В декабре у подопечных Энджа Постекоглу также есть один сыгранный матч в Лиге Европы против «Рейнджерс» (1:1). После 6-го тура лондонцы идут на 9-й строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков.

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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 36 очков в 15-ти матчах. На счету «красных» 11 побед, 3 ничьи и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 31:13. Отрыв от второго «Челси» составляет два очка, но у команды Слота есть матч в запасе.

    Беспроигрышная серия «Ливерпуля» во всех турнирах составляет уже 20 матчей, но при этом в двух последних турах АПЛ «красные» не смогли выиграть. Сначала мерсисайдцы устроили голевую перестрелку с «Ньюкаслом» (3:3), а затем в меньшинстве поделили очки с «Фулхэмом» (2:2). После матча с «дачниками» подопечные Слота не без труда обыграли «Саутгемптон» (2:1) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

    В Лиге Чемпионов «Ливерпуль» выступает уверенно, одержав победы во всех 6-ти матчах и практически гарантировав себе попадание в топ-8. В крайнем туре «красные» минимально одолели в гостях «Жирону» — 1:0.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 2:1 в Лондоне и 4:2 в Ливерпуле.

    В последних 10-ти матчах «Ливерпуль» одержал 7 побед, «Тоттенхэм» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.12.

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