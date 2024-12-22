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    «Лацио» вырвал победу у «Лечче» в матче Серии А

    «Лечче» — «Лацио»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Лацио» на чужом поле одолел «Лечче» (2:1) в матче 17-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе гостей голы записали на свой счет Валентин Кастельянос на 45+3-й минуте с пенальти и Адам Марушич на 87-й минуте.

    Единственный гол у «Лечче» забил Тете на 50-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Лацио 1:2
    Голы: 0:1 Валентин Кастеллано (пенальти) (45 + 3'), 1:1 Тете Моренте (50'), 1:2 Адам Марушич (87') Лечче: Владимиро Фальконе, Фредерик Гильберт, Федерико Баскиротто, Габи Жан (Никола Сансоне, 90'), Патрик Доргу, Лассана Кулибали, Медон Бериша (Mohamed Kaba, 79'), Хамза Рафья (Бальтазар Пьерре, 60'), Сантьяго Пьеротти, Никола Крстович (Анте Ребич, 60'), Тете Моренте Лацио: Иван Проведель, Нуну Тавареш (Лука Пеллегрини, 70'), Алессио Романьоли, Марио Хила, Валентин Кастеллано, Маттиа Цаканьи (Тейянни Нослин, 83'), Густав Исаксен (Лум Чауна, 70'), Николо Ровелла, Маттео Гюэндузи, Мануэль Лаццари (Адам Марушич, 83'), Булайе Диа (Педро Родригес, 64') Предупреждения: Патрик Доргу (69'), Анте Ребич (71'), Лум Чауна (83'), Юльбер Рамадани (90') Удаление: Фредерик Гильберт (45 + 1')

    После этого матча «Лацио» занимает 4-е место в таблице Серии А с 34 очками в активе. «Лечче» — на 14-й позиции с 16-ю баллами.

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