ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей БатраковЗасияли на небосклоне. Топ-5 открытий первой половины РПЛ
    Все новости спорта

    Защитник сборной Украины стал трансферной целью «Пари Сен-Жермен»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Борнмут АПЛ Футбол Англии Трансферы Футбол Украины Футбол России
    Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

    Илья Забарный
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Забарный

    По информации L'Équipe, в подписании Забарного заинтересован «Пари Сен-Жермен».

    При этом авторитетное французское издание считает, что совершить данную сделку будет сложно из-за того, что за «ПСЖ» уже выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

    Также отмечается, что позиция двух игроков по геополитическому вопросу не известна.

  • Время усилиться. За кем будут охотиться европейские топ-клубы этой зимой?
  • Все, что нужно знать о надеждах ведущих команд Европы во время зимнего трансферного окна
  • Сегодня

    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Забарного в 38 миллионов евро.

    В текущем сезоне Забарный до сих пор не пропустил ни одного матча в АПЛ. Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему украинцу проявляют почти все английские топ-клубы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «РБ Лейпциг» готов удивить фаворита
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Милан» разгромит «желто-синих»?
  • «Верона» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Салават Юлаев» добьется успеха в Магнитогорске?
  • «Металлург» Мг — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.61
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Верона — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  3.80
  • Прогноз на матч Бернли — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры