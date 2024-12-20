Защитник сборной Украины стал трансферной целью «Пари Сен-Жермен»

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украиныможет продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации L'Équipe, в подписании Забарного заинтересован «Пари Сен-Жермен».

При этом авторитетное французское издание считает, что совершить данную сделку будет сложно из-за того, что за «ПСЖ» уже выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Также отмечается, что позиция двух игроков по геополитическому вопросу не известна.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Забарного в 38 миллионов евро.

В текущем сезоне Забарный до сих пор не пропустил ни одного матча в АПЛ. Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему украинцу проявляют почти все английские топ-клубы.