Экс-тренер «Ромы» возглавит клуб АПЛ

Иван Юрич Фото: globallookpress.com
В ближайшее время английский клуб объявит о назначении Ивана Юрича.
По данным источника, у руководства «Саутгемптона» уже есть устная договоренность с хорватским специалистом.
Юрич заменит на этом посту Рассела Мартина, который был уволен после разгромного поражения от «Тоттенхэма» (0:5).
«Саутгемптон» набрал пять очков в 16-ти матчах и занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.
Напомним, в начале ноября Юрич был уволен с поста главного тренера «Ромы». В римском клубе он работал меньше двух месяцев.