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    Экс-тренер «Ромы» возглавит клуб АПЛ

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    «Саутгемптон» определился с кандидатурой нового главного тренера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Иван Юрич
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    Иван Юрич

    В ближайшее время английский клуб объявит о назначении Ивана Юрича.

    По данным источника, у руководства «Саутгемптона» уже есть устная договоренность с хорватским специалистом.

    Юрич заменит на этом посту Рассела Мартина, который был уволен после разгромного поражения от «Тоттенхэма» (0:5).

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    • «Саутгемптон» набрал пять очков в 16-ти матчах и занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.

    Напомним, в начале ноября Юрич был уволен с поста главного тренера «Ромы». В римском клубе он работал меньше двух месяцев.

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