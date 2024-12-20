Экс-тренер «Ромы» возглавит клуб АПЛ

определился с кандидатурой нового главного тренера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшее время английский клуб объявит о назначении Ивана Юрича.

По данным источника, у руководства «Саутгемптона» уже есть устная договоренность с хорватским специалистом.

Юрич заменит на этом посту Рассела Мартина, который был уволен после разгромного поражения от «Тоттенхэма» (0:5).

«Саутгемптон» набрал пять очков в 16-ти матчах и занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, в начале ноября Юрич был уволен с поста главного тренера «Ромы». В римском клубе он работал меньше двух месяцев.